Pagelle Milan-Empoli 0-0: occasione sciupata. Origi, che delusione!

PAGELLE MILAN-EMPOLI - Una partita scarna di emozioni quella vista stasera a 'San Siro' tra Milan ed Empoli che si dividono la posta in palio pareggiando 0-0. Poche occasioni per i rossoneri, nessuna per la squadra di Zanetti. Probabilmente manca un rigore al Diavolo per il fallo su Theo Hernandez che l'arbitro non rivede nemmeno al Var. Ecco, di seguito, le pagelle dei rossoneri.