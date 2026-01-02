Pianeta Milan
CAGLIARI-MILAN

Milan, De Winter dopo il Cagliari: “Con fiducia e continuità esce il vero me”

Milan, De Winter dopo il Cagliari: “Con fiducia e continuità esce il vero me” - immagine 1
Koni De Winter, giocatore rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' al termine di Cagliari-Milan, partita della 18^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta alla 'Unipol Domus' di Cagliari
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Koni De Winter, giocatore rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' al termine di Cagliari-Milan, partita della 18^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta alla 'Unipol Domus' di Cagliari. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sul momento: "Con continuità e fiducia esce il vero De Winter. Cerco di dare il meglio come sempre e poi con squadra e staff provo a entrare bene nella squadra"

Cosa ti ha complicato di più? 

"Penso con la continuità e con i minuti, con la fiducia si cresce: anche la squadra e i giocatori. Con le partite si va in avanti e si migliora. Questo stiamo e sto facendo"

Come ti spieghi la differenza di inizio di primo e secondo tempo?

"Loro hanno iniziato molto bene, quindi complimenti a loro. Poi durante la partita abbiamo preso fiducia e ritmo, prendendo la partita in mano"

Milan solido: in difesa è la crescita più importante della squadra?

"Il mister punta tanto su questo e noi ci lavoriamo ogni giorno per essere organizzati e difendere come gruppo. Miglioriamo sempre e penso che si vede"

