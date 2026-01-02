Milan, De Winter dopo il Cagliari: “Con fiducia e continuità esce il vero me”

Cosa ti ha complicato di più?
"Penso con la continuità e con i minuti, con la fiducia si cresce: anche la squadra e i giocatori. Con le partite si va in avanti e si migliora. Questo stiamo e sto facendo"
Come ti spieghi la differenza di inizio di primo e secondo tempo?
"Loro hanno iniziato molto bene, quindi complimenti a loro. Poi durante la partita abbiamo preso fiducia e ritmo, prendendo la partita in mano"
Milan solido: in difesa è la crescita più importante della squadra?
"Il mister punta tanto su questo e noi ci lavoriamo ogni giorno per essere organizzati e difendere come gruppo. Miglioriamo sempre e penso che si vede"
