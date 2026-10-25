Il Milan di Rúben Amorim sbanca al Bluenergy stadium di Udine, portandosi a casa tre punti d'oro in piena emergenza infortuni: può essere considerato tra le candidate alla conquista dello scudetto? E' questa la domanda posta da Caressa agli ospiti di Sky Calcio Club.

Milan, le parole di Costacurta

"Io vedo dei giocatori che seguono il proprio allenatore in una maniera davvero particolare. Mi piace l'attitudine che hanno in campo. Non vedo ancora, però, una squadra da Scudetto: credo che ce ne siano un paio davanti in questo momento, ma è veramente molto presto e questa resta una formazione che promette molto bene. Questo è quello che vedo io: una squadra che promette. Tanta corsa in avanti. Quello che noto io è proprio tutta questa spinta offensiva, non solo quando bisogna recuperare palla, ma anche nello sviluppo senza palla. Io credo che questa sia la grande differenza mostrata finora: vanno, vanno, vanno continuamente. Oggi Bartesaghi ha fatto una partita meravigliosa. Sono rimasto entusiasta della prestazione di questo ragazzo, perché si è inserito tantissime volte con qualità. Sembra che il leitmotiv sia proprio quello: attaccare con o senza palla".

A rispondere è statoex calciatore delche ha avuto analizzare i progressi della squadra rossonera, soffermandosi sull'atteggiamento della squadra. L'ex calciatore ha espresso un giudizio molto positivo sul gruppo rossonero, sottolineando la capacità dei giocatori di seguire le indicazioni del proprio allenatore. Nonostante questo però, Costacurta ritiene che sia ancora presto per parlare di scudetto:

Parole che confermano l'attenzione nei confronti della crescita del giovane gruppo rossonero. per Costacurta perciò, il Milan è una formazione con delle prospettive molto interessanti, ma serviranno continuità e conferme per capire se potrà inserirsi più avanti concretamente nella lotta scudetto.