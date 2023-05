Milan-Cremonese 1-1 al 90′: si allontana la Champions, non basta Messias

Milan-Cremonese 1-1, il racconto del secondo tempo dello stadio 'San Siro'

Dopo un primo tempo con alcune occasioni, ma zero reti, inizia il secondo tempo di Milan-Cremonese. La squadra di Ballardini si difende bene e i rossoneri non trovano spazi. La Cremonese porta più palla e in 15 minuti non ci sono occasioni per il Milan. Al 60', ripartenza fatta molto bene: cross di Saelemaekers perfetto, ma Brahim Diaz se lo mangia dvanti alla porta. Al 62' stessa occasione per Valeri, anche lui spara alto davanti al portiere. Leao entra bene, ma Brahim Diaz spreca il passaggio del compagno. Al 74' ci prova Saelemaekers, ma il tiro è troppo centrale. Al 77' gol di Okereke, che si mangia Thaiw e Kalulu e gela San Siro. Al 81' Leao si trova la palla in area dopo l'angolo, ma chiude troppo il destro. Al 93', gol del Milan: punizione di Messias deviata da Vásquez. Al 99' miracolo di Carnesecchi su Krunic. Finisce qui.