Milan-Cremonese 0-0 al 45′: occasioni, ma non si sblocca la partita

Milan-Cremonese 0-0, il racconto del primo tempo dello stadio 'San Siro'

Il Milan parte forte, spingendo in avanti alla ricerca del gol del vantaggio. Al quarto minuto, bel dribbling di Brahim Diaz che trova bene Origi. Il suo tiro è troppo morbido. La Cremonese fa densità e tenta anche un pressing abbastanza alto. All'11' gran palla in profondità: Saelemakers perso non sbaglia a tu per tu con Carnesecchi. Il gol, però, viene annullato per fuorigioco. Al 17' contropiede del Milan, bel tiro di Origi, ma è bravo Carnesecchi. Al 21' enorme occasione per De Ketelaere: bravo Carnesecchi in uscita. Continua il Milan che spinge, ma non trova il giusto spunto per segnare. Partita che cala di ritmo e anche di occasioni. Al 38' altra buona occasione per De Ketelaere: bel cross su calcio d'angolo, ma il belga non riesce a centrare la porta. Gran cross di Saelemaekers, ma Origi non riesce a schiacciare bene. Dopo un minuto di recupero, termina il primo tempo tra Milan e Cremonese.