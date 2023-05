Milan-Cremonese, Serie A: formazioni e dove vederla | LIVE NEWS

ECCO COME E DOVE VEDERE MILAN-CREMONESE IN TV O IN DIRETTA STREAMING

Amici di 'PianetaMilan.it', benvenuti allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro-Milano dove questa sera, alle ore 21:00, andrà in scena Milan-Cremonese, partita della 33^ giornata della Serie A 2022-2023. Restate con noi per il LIVE testuale del match! Nel frattempo, ecco a voi - in tempo reale - tutte le news di avvicinamento al match dei rossoneri di Stefano Pioli. LEGGI ANCHE: Milan in pole per un colpo a zero >>>