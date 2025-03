Milan, Conceicao sorride: due recuperi e due assenze in vista del Napoli

Buone notizie per Conceicao in vista della sfida del Milan contro il Napoli, in programma domenica 30 marzo

Alessia Scataglini 22 marzo - 13:00

Buone notizie per il Milan in vista della sfida contro il Napoli, in programma domenica 30 marzo e valida per la 30ª giornata di Serie A. Sergio Conceicao potrà contare su Ruben Loftus-Cheek e Alessandro Florenzi, entrambi recuperati e a disposizione per il match del Maradona.