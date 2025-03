La 29esima giornata di Serie A ha offerto un altro weekend ricco di emozioni e match spettacolari. Tra le partite più attese, Milan-Como ha registrato un dato di ascolto particolarmente alto, con 869.936 spettatori. Il match, disputato sabato 15 marzo alle 18.00, ha visto i rossoneri conquistare tre punti fondamentali per la loro corsa in campionato, superando il Como con un 2-1, seppur con qualche difficoltà iniziale. Questo risultato ha continuato a mantenere alto l'interesse per il Milan, che si è confermato tra le squadre più seguite in questa stagione.