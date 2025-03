Milan, il quarto posto è davvero possibile? L’analisi del calendario rossonero

Da questa analisi escludiamo la doppia sfida con l' Inter , valida per la semifinale di Coppa Italia . Dunque passiamo subito a un'altra partita molto importante per la classifica: quella contro la Fiorentina . La Viola, attualmente, si trova al di sopra dei rossoneri con un punto di vantaggio. Ora, sarebbe banale spiegare che si tratta di una sfida da vincere in qualsiasi modo. Conquistare tre punti contro la squadra di Raffaele Palladino , magari con un risultato abbastanza largo, permetterebbe di superare una diretta concorrente e, soprattutto, di guadagnare un vantaggio negli scontri diretti.

Incroci europei

Si preannuncia, quindi, un rush che non esclude colpi di scena. Quella per il quarto posto sarà una corsa senza esclusioni di colpi che non tira fuori nessuna squadra dal quinto al nono posto. Tra il Bologna (quarto) e il Milan (nono) ci sono bene quattro squadre racchiuse in 5 punti. Il tutto, tenendo conto che i rossoneri, alla 36^ e alla 37^ giornata, dovranno sfidare proprio i rossoblù di Vincenzo Italiano e la Roma di Claudio Ranieri. Insomma, ci attendono due mesi pieno di suspense.