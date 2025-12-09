Pianeta Milan
Ultime notizie: non si dovrebbe disputare a Perth, nella Western Australia, la sfida di Serie A tra Milan e Como in programma nel weekend dell'8 febbraio 2026. Quando sembrava tutto fatto, ecco l'evento che cambia le carte in tavola. Il punto
Daniele Triolo Redattore 

Secondo 'gazzetta.it', quasi certamente Milan-Como, partita di Serie A prevista nel weekend dell'8 febbraio 2026, non si disputerà a Perth, nella Western Australia, così come sembrava invece in prima istanza. Questo a meno che nelle prossime ore o nei prossimi giorni la FIFA, unica istituzione sportiva in grado di sbloccare la situazione, non intervenga per mandare in porto il progetto.

Milan-Como a Perth? Dietrofront! I motivi

—  

Ma cos'è successo? Andiamo con ordine. Il Milan, come noto, in quei giorni dell'inizio del nuovo anno non potrà utilizzare lo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, poiché occupato dalla cerimonia inaugurale delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina. Pertanto, il club rossonero si è messo - da mesi - alla ricerca di una nuova 'location', trovandola in Perth, dove c'è una forte fanbase di tifosi milanisti.

Il club di Via Aldo Rossi ha trovato la convergenza della Lega Serie A - che avrebbe approfittato dell'evento all'estero per pubblicizzare il prodotto calcio italiano - e dello stesso Como. L'Asian Football Confederation e Football Australia hanno detto di sì alla disputa di Milan-Como a Perth, ma, come appreso dalla 'rosea', hanno posto condizioni molto stringenti. Quali? L'impossibilità di pubblicizzare la gara come di Serie A, ad esempio.

Ma anche quella di dover utilizzare arbitro e collaboratori locali e non italiani. Queste due condizioni hanno portato allo stop dell'esportazione del match in Australia. Rimane sempre una porta aperta, come detto, qualora la FIFA sbrogli la matassa. Di certo, ora, la strada appare nettamente più in salita. E il Milan pensa già a soluzioni alternative, in Italia, tra gli stadi non occupati in quel weekend e vicini a Milano. Come ha fatto l'Inter che ha scelto Monza per i quarti di Coppa Italia di gennaio 2026.

