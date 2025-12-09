Il club di Via Aldo Rossi ha trovato la convergenza della Lega Serie A - che avrebbe approfittato dell'evento all'estero per pubblicizzare il prodotto calcio italiano - e dello stesso Como . L' Asian Football Confederation e Football Australia hanno detto di sì alla disputa di Milan-Como a Perth, ma, come appreso dalla 'rosea', hanno posto condizioni molto stringenti. Quali? L'impossibilità di pubblicizzare la gara come di Serie A, ad esempio .

Ma anche quella di dover utilizzare arbitro e collaboratori locali e non italiani. Queste due condizioni hanno portato allo stop dell'esportazione del match in Australia. Rimane sempre una porta aperta, come detto, qualora la FIFA sbrogli la matassa. Di certo, ora, la strada appare nettamente più in salita. E il Milan pensa già a soluzioni alternative, in Italia, tra gli stadi non occupati in quel weekend e vicini a Milano. Come ha fatto l'Inter che ha scelto Monza per i quarti di Coppa Italia di gennaio 2026.