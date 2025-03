Milan-Como, Conceicao: “Un grande gruppo, nella ripresa abbiamo ritrovato noi stessi”

Milan-Como 2-1, così Conceicao nel post-partita di 'San Siro'

Sulla partita: "I gol valgono dal primo all'ultimo minuto. Loro sono un avversario di qualità. Siamo entrati bene in partita, abbiamo avuto 2-3 palle gol. Poi hanno segnato loro, abbiamo avuto dubbi a tutti i livelli. Nell'intervallo ci siamo aggiustati, abbiamo pensato a come l'avevamo preparata e non dico che abbiamo fatto un secondo tempo brillantissimo, ma abbiamo fatto due gol. Tutti i giocatori che vanno dentro danno qualcosa in più alla squadra: bel segnale per me, un bel gruppo, grande spogliatoio".