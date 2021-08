Milan-Cagliari, i convocati di Pioli: ecco la decisione su Castillejo

I convocati di Stefano Pioli per Milan-Cagliari, 2^ giornata della Serie A 2021-2022, partita in programma alle ore 20:45 a 'San Siro'

Stefano Pioli , tecnico rossonero, ha diramato la lista dei convocati per Milan-Cagliari , 2^ giornata della Serie A 2021-2022 , partita in programma alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro - Milano .

C'era attesa per conoscere la decisione dell'allenatore sulla convocazione di Samu Castillejo, che i 'rumors' di calciomercato vorrebbero in procinto di trasferirsi al Getafe. Scopriamo insieme, dunque, i calciatori rossoneri disponibili per la sfida di stasera contro i rossoblu di Leonardo Semplici. Assenti Pietro Pellegri, ancora fuori condizione, e Andrea Conti, che non rientra nel progetto tecnico.