Mercato Milan – Bakayoko, al via la seconda vita rossonera | LIVE News

Tiemoué Bakayoko sta per diventare nuovamente un giocatore del Milan. Segui con noi, LIVE, la giornata del centrocampista francese

"Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano". Adriano Galliani avrebbe sicuramente estratto dal cilindro una delle sue frasi preferiti quando si trattava di riprendere calciatori già passati dal Milan. Anche per Tiemoué Bakayoko si tratta di un ritorno, ma il giocatore non si è reso protagonista di troppi giri prima di rientrare in rossonero. Nella stagione 2018-2019 il francese, dopo un inizio difficile, è stato uno degli attori principali di quella famosa Champions League svanita per un solo punto. Dopo i prestiti al Monaco e al Napoli, dunque, Bakayoko può nuovamente vestire la casacca rossonera. Paolo Maldini ha chiuso l'operazione grazie ad un prestito biennale con diritto di riscatto che può diventare obbligo a determinate condizioni. Il classe 1994 sta per arrivare all'aeroporto di Linate: nella giornata di domani avrà inizio il classico iter che porterà all'ufficialità. Segui tutti i passi di Bakayoko insieme a noi! Le Top News di calciomercato sul Milan: attesa per Bakayoko, Faivre obiettivo numero uno