Calciomercato Milan – Bakayoko, domani la firma sul contratto / PM News

Le ultime sul mercato del Milan. Tiemoué Bakayoko è pronto a diventare ancora rossonero: la firma, però, arriverà solo domani

Tiemoué Bakayoko è sbarcato in Italia per celebrare il suo secondo matrimonio con il Milan. Il francese ha iniziato il classico iter che lo porterà alla firma del contratto a Casa Milan. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, però, la firma non arriverà nella giornata di oggi, ma ci vorrà domani per compiere l'ultimo passo prima dell'ufficialità. Il motivo è da collegarsi all'impegno in campionato di questa sera contro il Cagliari, valido per la 2^ giornata di Serie A. Il giocatore, per l'occasione, potrebbe presentarsi a San Siro per assistere al match. Segui con noi, LIVE, la giornata di Tiemoué Bakayoko