Calciomercato Milan – Dalla Spagna: Castillejo vicino al Getafe. La formula

Le ultime sul calciomercato del Milan. Arriva l'indiscrezione dalla Spagna: Samu Castillejo sarebbe vicino al Getafe. Ecco la formula

Non sono mercato in entrata. Attenzione anche alle possibili uscite last minute. In tal senso arriva l'indiscrezione di 'Radio Estadio', secondo la quale Samu Castillejo sarebbe molto vicino al Getafe in prestito con obbligo di riscatto. Seguiranno aggiornamenti. Le Top News di calciomercato sul Milan: attesa per Bakayoko, Faivre obiettivo numero uno