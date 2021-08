Calciomercato Milan, top news: Bakayoko in arrivo, fiducia per Faivre

Ecco di seguito le notizie più importanti della giornata di oggi, 28 agosto 2021, sul calciomercato del Milan. I rossoneri hanno messo Romain Faivre in cima alla lista dei desideri: c'è fiducia per l'arrivo del giovane tuttocampista del Brest. L'arrivo di Tiemoué Bakayoko a Milano è previsto per la serata di oggi: l'affare in prestito biennale con diritto di riscatto a 15 milioni è ormai chiuso. Attenzione a possibili novità su Jesus Corona: il giocatore non è stato convocato per la partita di oggi contro l'Arouca. Nelle prossime schede le Top News di oggi sul calciomercato del Milan!