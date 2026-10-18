Alessandro Florenzi, ex calciatore del Milan, è intervenuto ai microfono di Sky Sport nel prepartita contro l'Atalanta soffermandosi sulle possibili scelte tattiche di Amorim. Al centro della sua analisi ci è finito il sistema difensivo che l'allenatore ha adottato e il ruolo di Moreira.

Milan, le parole di Florenzi

"Non so quanto Moreira sia abituato a giocare a quattro. Mi aspetto la difesa a tre, poi sono pronto a rimangiarmi alle sei tutto quello che dico, ma semplicemente non so quanto Moreira sia abituato a giocare a quattro."

Florenzi ha espresso qualche dubbio sulla possibilità di vedere il Milan schierato con una difesa quattro, sottolineando la differenza tra i due sistemi di gioco e le conseguenti difficoltà di adattamento per alcuni interpreti, facendo riferimento a

Successivamente, Florenzi ha approfondito il discorso, evidenziando come giocare con una linea difensiva a quattro comporti delle responsabilità e movimenti differenti rispetto a un sistema diverso. In chiusura, l'ex calciatore rossonero ha sottolineato come una posizione più avanzata potrebbe favorire un giocatore con delle caratteristiche piuttosto offensive, offrendo maggiori opportunità per incidere nella metà campo avversaria.

"Non è facile: cambia totalmente giocare a quattro da terzino sinistro e giocare a cinque da terzino sinistro. Lo dico perché cambiano proprio tante dinamiche e, soprattutto, un giocatore molto portato all'attacco come Morata, se parte dieci metri più avanti, forse è anche meglio per lui e per il Milan".