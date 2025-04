Graziano Cesari, ex arbitro, ha parlato della moviola di Milan-Atalanta 0-1 durante il programma 'Pressing'. Cuadrado era da rosso?

"Svista del guardalinee, Leao parte dalla sua metà campo. E' un errore inconcepibile, ma ci sarebbe stata una revisione del VAR in caso di gol". Così Graziano Cesari, ex arbitro, ha parlato della moviola di Milan-Atalanta 0-1 durante il programma 'Pressing'. Due i casi analizzati: il fuorigioco fischiato a Leao nel secondo tempo e il fallo di Cuadrado ai danni di Theo Hernandez. Ecco l'analisi di Cesari, e non solo, sull'arbitraggio di Piccinini.