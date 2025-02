Graziano Cesari, ex arbitro, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito agli episodi chiave di Empoli-Milan, arbitrata da Luca Pairetto

Graziano Cesari , ex arbitro di Serie A , ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso del consueto appuntamento con 'Pressing', sui canali 'Mediaset', soffermandosi in modo particolare sulla direzione di gara di Luca Pairetto in Empoli - Milan . A suo dire oltre al fischietto di Nichelino hanno offerto una brutta prestazione anche il VAR Marco Serra e il guardalinee che si è perso il fuorigioco di Lorenzo Colombo . Ecco, dunque, le sue parole.

Empoli-Milan, Cesari boccia tutta la squadra arbitrale: e su Cacace va contro corrente ...

Sul fallo di Cacace: "L'arbitro era Pairetto, male male male, al VAR c'era Serra, male male male. Dopo 7 minuti c'è un intervento di Cacace su Walker. Pairetto non estrae nessun cartellino. Tempistica sbagliata, l'impatto dell'intervento è alto, l'intensità c'è tutta, quindi ditemi come si fa a non estrarre il cartellino rosso per un intervento del genere.