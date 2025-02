Se si è fatto un'idea di cosa finora non ha funzionato e se vorrebbe restare al Milan anche dopo il prestito attuale: "Per ora sono in prestito fino a giugno, vediamo come va. Per il momento, mi sta piacendo molto tutto. La società, le persone, le infrastrutture. Sono stato accolto bene e anche la mia famiglia. La cosa più importante è stare dove sto bene, qui sto bene, nel calcio può cambiare tutto velocemente, ma mi piacerebbe restare. In tutte le squadre c'erano tante aspettative su di me, se poi le cose non succedono pazienza. L'importante è perseverare, sono sicuro che un giorno ce la farò".