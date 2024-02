Lite tra Franco Ordine e Graziano Cesari negli studi di 'Pressing' per il rigore concesso dall'arbitro Daniele Orsato in Milan-Atalanta

Lite tra Franco Ordine e Graziano Cesari negli studi di 'Pressing', trasmissione di 'SportMediaset', per il rigore concesso dall'arbitro Daniele Orsato in Milan-Atalanta 1-1 , partita della 26^ giornata della Serie A 2023-2024 , per un fallo di Olivier Giroud su Emil Holm e realizzato da Teun Koopmeiners per impattare il gol iniziale di Rafael Leao . Ecco, qui di seguito, la trascrizione dell'alterco.

Milan-Atalanta 1-1, botta e risposta pesante tra Ordine e Cesari

Ordine: "Orsato era completamente fuori sintonia. Non gli ho mai visto fare errori clamorosi come questi. Il giallo a Leao inesistente, inventato di sana pianta, il giallo non dato a Scalvini, difensore dell'Atalanta, dopo tre falli consecutivi su Leao, il giallo a Pioli che gli dice 'guarda che non parlavo con te'. Completamente fuori sintonia e aggiungo: Orsato, quel rigore lì, se non viene chiamato dal V.A.R., non lo dà nemmeno sotto tortura".