Spazio alle dichiarazioni pre-partita a 'San Siro': il Bologna - che ha già cambiato allenatore nelle scorse settimane - ha vinto finora solo in trasferta
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Samuel Mbangula, giocatore rossoblu, ha parlato a 'DAZN' nel pre-partita di Milan-Bologna, sfida valida per la 9^ giornata del campionato di Serie A 2026-2027 che si svolgerà alle ore 18:30 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
Bologna, le parole di Mbangula
"E' sempre bello giocare in uno stadio come questo contro una squadra come il Milan. Sono queste le partite che tutti vogliono giocare. Ora dobbiamo solo pensare a fare il massimo per fare risultato".
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