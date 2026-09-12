Spazio alle dichiarazioni post-partita all'Olimpico: i biancocelesti di Gennaro Gattuso erano reduci da 3 vittorie nelle prime 3 partite di campionato

Matteo Chini
- Milano
Grafica TOP e FLOP, le pagelle del Milan per le partite di Serie A, Europa League, Coppa Italia 2026-2027 | AC Milan News

Lazio-Milan 2-2: Top e Flop rossoneri, le pagelle della partita dell'Olimpico

Giocatore giocatore, giocatore biancoceleste, ha parlato a 'DAZN' al termine di Lazio-Milan, partita valida per la 4^ giornata del campionato di Serie A 2026-2027 che si è svolta stasera allo stadio 'Olimpico' di Roma. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Lazio-Milan, le parole di Zaccagni

"Stasera abbiamo visto due partite differenti. Nel primo tempo abbiamo giocato un calcio di alto livello, potevamo chiudere la partita. Nel secondo ci siamo abbassati troppo perché eravamo anche un po' sulle gambe. Brucia perché eravamo sul 2-0 e potevamo portarla a casa".

Sulla contestazione

"Con la spinta dei tifosi magari il gol non lo subivamo. Non dobbiamo attaccarci a queste cose: avremmo potuto fare di più".
Lazio-Milan, Mattia Zaccagni

Su Gattuso

"Conosciamo bene il mister. E' una persona di cuore che ti fa star bene e crea le giuste condizioni per stare insieme. Così è tutto più facile, dobbiamo continuare su questa squadra. Durante la settimana fa sempre il torello con noi. Se ci sarebbe servito a 10 minuti dalla fine oggi? Direi di sì (ride n.d.r.)".

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