La Commissione Arbitri Nazionale (CAN) dell'Associazione Italiana Arbitri (A.I.A.) ha reso note le designazioni per il prossimo turno di campionato: sarà Federico La Penna, fischietto classe 1983 appartenente alla Sezione A.I.A. di Roma 1, a dirigere la sfida tra Milan e Lecce, valevole per la 5^ giornata della Serie A EniLive 2026-2027. Il direttore di gara capitolino sarà coadiuvato dagli assistenti Alessandro Lo Cicero e Valerio Vecchi, mentre il ruolo di quarto uomo verrà ricoperto da Paride Tremolada. A gestire la sala V.A.R. a Lissone ci sarà Lorenzo Maggioni, supportato a sua volta dall'assistente Alberto Santoro. Un incrocio che riaccende immediatamente vecchie e mai sopite polemiche sulla sponda rossonera del Naviglio.

I precedenti con il Milan: quell'Atalanta-Milan che fece infuriare Fonseca

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

Il Lecce e il fattore La Penna: il dolce ricordo della salvezza firmata Štulić

La Penna vanta una striscia di 9 incroci ufficiali in carriera con la formazione rossonera. Sotto la sua direzione, il bilancio complessivo del Diavolo recita 4 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte. L'ultimo precedente cronologico fa saltare sulla sedia i sostenitori milanisti: bisogna infatti ritornare al concitato match del 6 dicembre 2024, quando a Bergamo andò in scena un infuocato Atalanta-Milan terminato 2-1 per gli orobici. In quella circostanza, la direzione di gara finì nell'occhio del ciclone per aver convalidato la rete dell'ex Charles De Ketelaere, viziata da una spinta a due mani piuttosto evidente sulla schiena di Theo Hernández durante lo stacco aereo. Al triplice fischio, l'allora allenatore rossonero Paulo Fonseca si scagliò duramente contro la decisione arbitrale, parlando esplicitamente in conferenza stampa di un risultato pesantemente falsato dall'errore del direttore di gara.Dall'altra parte del campo, il Lecce incrocia il fischietto romano per l'ottava volta nella propria storia recente. I 7 precedenti accumulati finora dai salentini evidenziano un ruolino di marcia decisamente in salita, composto da una sola vittoria, 2 pareggi e 4 sconfitte. Tuttavia, l'unica affermazione conquistata con La Penna in campo coincide con una delle serate più epiche ed emozionanti degli ultimi anni per il popolo giallorosso. Lo scorso 17 maggio 2026, sul terreno del Mapei Stadium, andava in scena un drammatico Sassuolo-Lecce. Sotto la guida di Eusebio Di Francesco, i salentini riuscirono a spuntarla per 3-2 grazie a un gol pesantissimo siglato al minuto 96 dal centravanti serbo Nikola Štulić. Quella rete all'ultimo respiro blindò il vantaggio decisivo sulla Cremonese nella corsa per non retrocedere, tramutandosi una settimana più tardi nella salvezza aritmetica della squadra salentina.