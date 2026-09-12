Intervenuto su DAZN durante Lazio-Milan, l'ex arbitro Luca Marelli ha voluto parlare dell'azione Cancellieri-Estupinan

Alessia Scataglini
- Milano
Lazio-Milan, probabili formazioni: le scelte di Gattuso e Amorim | Video

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Un avvio piuttosto movimentato quello di Lazio-Milan. Dopo solamente quattro minuti dal fischio d'inizio da parte di Marcenaro, i biancocelesti hanno subito protestato per un presunto contatto avvenuto all'interno dell'area di rigore rossonera.

Lazio-Milan, l'analisi di Marelli

Sugli viluppi di un'azione da parte dei biancocelesti, il giovane Matteo Cancellieri è caduto a terra a seguito di un duello con il rossonero Pervis Estupinan, lamentando una trattenuta da parte dell'ecuadoriano. L'arbitro Marcenaro ha lasciato proseguire il gioco senza fermarsi per riguardare l'azione e assegnare un possibile calcio di rigore.
Milan Olimpico

A confermare la scelta corretta da parte di Marcenaro ci ha pensato anche Luca Marelli, ex arbitro, intervenuto ai microfoni di DAZN durante la diretta de match per dare una sua opinione legata alla dinamica dell'azione:

"Quella di Estupinan su Cancellieri è una mano appoggiata sulla spalla per pochissimo tempo, non ci sono i margini anche solo per discutere di un eventuale calcio di rigore"

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