Lazio-Milan, i convocati di Pioli: ci sono Theo e Tomori, out Ibra

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha diramato la lista dei convocati in vista del match contro la Lazio, valido per la 33^ giornata di Serie A. Ritorna Ismael Bennacer, recuperano anche Theo Hernandez e Fikayo Tomori dopo i problemi fisici accusati in settimana. Niente da fare per Zlatan Ibrahimovic. Ecco l'elenco completo: