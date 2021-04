Mercato Milan – Donnarumma, c’è l’offerta della Juventus: le cifre / PM News

Le ultime di mercato sul Milan. Stando a quanto appreso dalla nostra redazione, la Juventus ha avanzato un'offerta per Gianluigi Donnarumma

In casa Milan regna ancora l'attesa sul rinnovo di Gianluigi Donnarumma. La dirigenza ha fatto recapitare a Mino Raiola un'offerta che sarebbe definitiva: 8 milioni di euro + bonus per gli anni a venire. Nonostante lo sforzo evidente del club per venire incontro alle esigenze del classe 1999, non è ancora arrivato il via libera per mettere nero su bianco. Il procuratore italo-olandese starebbe premendo per un ingaggio di almeno 10 milioni di euro netti, ben 4 in più rispetto allo stipendio percepito attualmente. Dalla Germania è arrivata oggi la notizia di un affare fatto tra il Milan e Mike Maignan, portiere del Lille ed erede designato di Gigio in caso di addio. La redazione tedesca 'Sport1' aggiunge inoltre che Donnarumma si libererà a parametro zero, con la Juventus che rimane in pole per il suo acquisto.