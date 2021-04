Mercato Milan – Dalla Germania: fatta per Maignan, via Donnarumma

Attenzione all'indiscrezione clamorosa che arriva dalla Germania: Maignan sarà il prossimo portiere del Milan, con Donnarumma che si libererà a zero

Nonostante i contratti in scadenza a giugno 2021 di Hakan Calhanoglu e Gianluigi Donnarumma, non c'è ancora nessuna novità sui rinnovi. Il Milan ha fatto la propria offerta a entrambi e non ha intenzione di ulteriori rilanci. I giocatori riflettono, ma una separazione a fine stagione non sarebbe certo uno scenario così improbabile. Per quanto riguarda il portiere rossonero, invece, arriva una clamorosa indiscrezione dalla Germania. Secondo il giornalista di 'Sport1' Patrick Berger, è fatta tra il Milan e Mike Maignan per il prossimo anno. Il numero 1 del Lille si traferirebbe in rossonero per una cifra attorno ai 15 milioni di euro, con il Diavolo avrebbe battuto la concorrenze del Borussia Dortmund. Di conseguenza Donnarumma si libererà a parametro zero, con la Juventus in prima linea per assicurarsi le sue prestazioni.