Spazio alle dichiarazioni post-partita all'Olimpico: i biancocelesti del tecnico calabrese erano reduci da 3 vittorie nelle prime 3 partite di campionato
Lazio-Milan 2-2: Top e Flop rossoneri, le pagelle della partita dell'Olimpico
Gennaro Gattuso, allenatore biancoceleste, ha parlato a 'DAZN' al termine di Lazio-Milan, partita valida per la 4^ giornata del campionato di Serie A 2026-2027 che si è svolta stasera allo stadio 'Olimpico' di Roma. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
Lazio-Milan, le parole di Gattuso
"Sull'atmosfera possiamo fare poco. Se oggi sono venuti a Formello e ci hanno seguiti fino allo stadio è merito dei ragazzi. Noi dobbiamo continuare a fare prestazioni come quella di oggi e vedremo. Venire in uno stadio senza tifosi per me non è calcio, ma possiamo farci poco. Continuiamo a lavorare. Sembra di essere nell'era covid: i tifosi ci mancano tremendamente".
Sulla partita
"Loro sono venuti fuori con qualità e ci hanno messo in difficoltà. Giocare in questo modo per 90 minuti è dura. Nel secondo tempo abbiamo giocato sui riferimenti anziché di reparto. Abbiamo subito due eurogol, ma siamo stati bravi a non prendere un'imbarcata. La squadra non ha mollato, siamo sulla strada giusta. Mi fa piacere vedere i ragazzi tristi nello spogliatoio. Sono soddisfatto perché ho visto una squadra viva".
Sulla prova della Lazio
"Parlare di mentalità è riduttivo, la Lazio sa giocare e abbiamo preparato bene la partita. Siamo riusciti a palleggiare bene con velocità e tecnica, mentre nel secondo tempo ci sono venuti a mancare questi fondamentali. E' un piacere allenare questa squadra".
Sul ruolo di Guddmundsson
"Secondo me può fare tutti i ruoli. Oggi è entrato come mezz'ala, ma può giocare anche come ala o da finto centravanti".
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Serie A: news e risultati
Amorim dopo Lazio-Milan: "Non si può giocare solo un tempo. Possiamo reggere Modrić solo se ..."
Pagelle Milan
Pagelle Lazio-Milan 2-2: Moreira salva tutto, Estupinan indecente
Serie A: news e risultati
Lazio-Milan, Gila: "Primo tempo disastroso, secondo incredibile. Avremmo meritato di più"
Serie A: news e risultati
Lazio-Milan, Moreira: "Contento per i due gol, ma avrei preferito vincere. Ruolo? Ecco cosa mi chiede Amorim"
Serie A: news e risultati
Lazio-Milan 2-2, follia all’Olimpico! Amorim indovina i cambi, Moreira firma una rimonta pazzesca in 2 minuti
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti