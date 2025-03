Lazio, ansia per Romagnoli: in dubbio per la sfida contro il Milan

La Lazio potrebbe dover fare a meno di Alessio Romagnoli per la delicata trasferta di domenica sera contro il Milan, in programma alle 20.45 a San Siro. Il difensore biancoceleste, ex rossonero, ha riportato un affaticamento all’adduttore durante la gara di Coppa Italia contro l’Inter, e la sua presenza per il match è ora in forte dubbio.