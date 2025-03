Panchina Milan, Fabregas il futuro? Pro, contro e come giocherebbe

Panchina Milan, Fabregas il prossimo allenatore rossonero? Il Diavolo non sta vivendo una grande stagione a livello di risultati. Tolta la Supercoppa italiana vinta e la Coppa Italia ancora possibile, il Milan è lontano da tutti gli altri obiettivi stagionali. Secondo le voci e i rumors, il destino di Sergio Conceicao sarebbe già quasi del tutto segnato. Il portoghese potrebbe restare anche la prossima stagione solo con la qualificazione alla prossima Champions League (eventualità che al momento è distante otto punti). Sono già tantissimi i nomi fatti per il possibile successore. Dai sogni Ancelotti e Conte, passando per Sarri, De Zerbi e non solo. La bomba lanciata stamattina da 'La Gazzetta dello Sport' parla proprio di Cesc Fabregas. Secondo la rosea, l'allenatore del Como sarebbe il primo obiettivo del Milan per la prossima stagione. Pro, contro e come potrebbe giocare. COME GIOCA IL COMO>>>