Luciano Spalletti, allenatore bianconero, ha parlato a 'DAZN' nel post-partita di Juventus-Milan, sfida valida per la 3^ giornata del campionato di Serie A 2026-2027 che si è disputata stasera al 'Allianz Stadium' a Torino. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Juventus-Milan, le parole di Spalletti

"La nostra partita l'abbiamo fatta. Sentivo Behrami dire che il Milan ha perso troppi palloni, ma è stato perché la Juve ha giocato a ritmi alti per tutta la gara. In queste partite non si può aspettare di essere invitati, bisogna prendersi quello che ci spetta".

Su Kolo Muani: "Woltemade è uno forte di testa, possiamo contare su di lui. Io sono sul carro di Kolo Muani, ma si saprà alla fine del campionato dove ci porterà questo carro".

Sulle occasioni sprecate: "Dobbiamo migliorare in fase di costruzione e di finalizzazione. Ci siamo presentati tante volte dalle parti di Maignan, ma non siamo stati troppo fortunati. Alcuni particolari ci sono girati male: potevano avere uno sviluppo differente. Non meritavamo di andare sotto, ma quando il Milan è passato in vantaggio abbiamo mantenuto la nostra identità. Siamo stati premiati per questo. Il Milan è una grandissima squadra, noi lo possiamo diventare. Sono fiducioso e faccio i complimenti ai ragazzi".