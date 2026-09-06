L'inizio della stagione non è mai solo una questione di conquistare punti, proprio per partire nel migliore dei modi. A poco instanti dal fischio d'inizio del big match dell'Allianz Stadium tra Juventus e Milan, gli studi di DAZN accendono i riflettori sulle due big. A parlare del match ci ha pensato l'ex centrocampista Valon Behrami.

Juventus-Milan, Behrami: "Servirà per..."

"L'inizio di campionato determina molto di quella che può essere l'energia durante la stagione. È chiaro che la Juventus ormai è alla ricerca delle fondamenta, mentre dall'altra parte il Milan deve capire a che punto sia questa campagna di rafforzamento. Perciò vedo questa gara in questa direzione ed è ovvio che sia importantissima proprio per definire un pochettino a che punto sono queste due squadre"

L'analisi dell'ex calciatore parte da una premessa: i primi passi in campionato tracciano quello che sarà il solco emotivo dell'intera stagione. Un risultato positivo, infatti, può riaccendere l'entusiasmo perso a causa della stagione negativa dello corso anno, culminata con un quinto e sesto posto per le due big, costrette a rinunciare alla Champions League:

La Juventus cerca le proprie basi solide su cui cercare di importante le ambizioni di vittoria, mentre il Milan va a caccia della definitiva maturità, cercando di rompere un tabù, quello del gol, che dura dai tempi di Giroud (2023).