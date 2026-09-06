L'attesa per la grande sfida di stasera tra Juventus e Milan continua ad accendersi, anche sui social. A rilasciare alcune dichiarazioni sul match, intervenuto su TikTok, è stato Luciano Moggi, storico ex Direttore Generale della Juventus.

Juventus-Milan, interviene Moggi

Con la sua solita schiettezza, Moggi ha voluto analizzare, senza mezzi termini, il percorso delle due squadre e quelle che saranno le loro ambizioni. L’ex dirigente ha voluto smorzare fin da subito gli entusiasmi legati a coloro che si aspettano un cero e proprio spettacolo, mettendo in guardia i bianconeri sulla pericolosità dell'avversario.

"Non credo che stavolta sia una partita noiosa, anche perché Amorim non sta a guardare l'avversario o ad aspettarlo. Le sue caratteristiche sono quelle di attaccare. Penso che il Milan venga a fare una partita con la possibilità di mettere in difficoltà la Juventus. Sicuramente è un avversario da cui ci si deve proteggere."

La riflessione, successivamente, si è estesa al percorso di ricostruzione iniziato dai due club. Nonostante gli investimenti fatti sia da Gerry Cardinale, patron del Milan, e da John Elkann per la Juventus, la strada per ritornare grandi è ancora molto lunga: