La sfida di domani sera tra Juventus e Milan non sarà una semplice partita, men che meno per Adrien Rabiot. Dopo cinque stagioni trascorse in bianconero, il centrocampista francese si appresta ad incrociare il suo passato in un match pieno di tensione, con addosso la maglia del Milan.

Milan, passato vs presente per Rabiot

Per Rabiot, la notteporta con sé un'opportunità unica: in caso di marcatura, l'ex juventino diventerebbe infatti il primo calciatore straniero nella storia segnare nella classica del calcio italiano indossando entrambe le maglie, un record che aggiungerebbe un ingrediente suggestivo.

Il Milan si affida anche all'energia dell'ex per sfatare un vero e proprio tabù: i rossoneri non riescono a superare la Juventus da ben tre anni. Un lungo stop che la squadra rossonera ha l'intenzione di rompere, e chissà se a decidere un incrocio così delicato non potrebbe essere proprio colui che, fino a poco tempo fa, a Torino era considerato di casa.