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PAGELLE MONZA-MILAN PRIMAVERA

Primavera 1, Monza-Milan 0-5, il commento della partita

Dopo 4 sconfitte in 5 partite in campionato, il Milan di mister Giovanni Renna dà un calcio alla crisi imponendosi nettamente, 5-0, al Centro Sportivo ‘Silvio e Luigi Berlusconi’ contro i padroni di casa del Monza, allenati dall’ex rossonero Luciano Vulcano, nella 9^ giornata del campionato Primavera 1 2026-2027. Max Anastasio (24’) e Mattia Zaramella (28’) indirizzano il match già nella prima frazione di gioco; nella ripresa, poi, arrivano il tris di Riccardo Grassini (65’) e la doppietta personale per Zaramella (70’). Un istante prima del recupero, arriva anche la quinta rete con il colpo di testa di Yanis Messaoudi (90') sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Ecco, di seguito, le pagelle dei rossoneri con i nostri promossi e bocciati dopo la vittoria del Milan Primavera.

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