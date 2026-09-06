Manuel Locatelli, capitano bianconero, ha parlato a 'DAZN' nel post-partita di Juventus-Milan, sfida valida per la 3^ giornata del campionato di Serie A 2026-2027 che si è disputata stasera al 'Allianz Stadium' a Torino. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Juventus-Milan 1-1, le parole di Locatelli

"Abbiamo fatto una buona partita e abbiamo avuto l'opportunità di vincerla. Sul gol subito abbiamo sbagliato qualcosa, ma i cambi ci hanno aiutato e siamo riusciti a recuperare".

Su Douglas Luiz e Koopmeiners: "Io e Douglas Luiz abbiamo caratteristiche diverse: io dò equilibrio, lui si inserisce di più. Stiamo parlando di un giocatore forte, lo era anche prima. Anche Koopmeiners è entrato bene e ci ha aiutati".

Sulle ambizioni della Juventus: "Dobbiamo fare meglio dell'anno scorso e cercare di essere più cattivi sotto porta. Abbiamo avuto tante occasioni, ma non siamo riusciti a fare male: un problema che ci portiamo dietro dallo scorso anno".

Sulle sue condizioni: "Ghiaccio? Non è niente, solo un fastidio. Sul cambio è stato un errore di comunicazione, ma è tutto risolto".