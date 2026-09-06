Le dichiarazioni a fine partita al 'Allianz Stadium': i rossoneri di Amorim erano reduci dal successo contro il Venezia. I bianconeri avevano battuto il Parma

Matteo Chini
- Milano
Milan, Cardinale a Milanello: "Pronti per la Juventus" | Video PM

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Finito il secondo tempo di Juventus-Milan, partita valida per la 3^ giornata del campionato di Serie A 2026-2027 che si è giocata al 'Allianz Stadium' a Torino. Pochi minuti dopo il triplice fischio dell'arbitro Maurizio Mariani, ha parlato a 'DAZN' Federico Gatti, difensore bianconero.

Juventus-Milan, il commento di Gatti

"Non stupitevi di me per questo gol. Il mio passato è questo, non muoio mai. Ho una forza dentro che non mi fa mai mollare. Dobbiamo fare di più, per ambire qualcosa queste partite bisogna vincerle".
Federico Gatti

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