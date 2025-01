Juventus-Milan, Ambrosini: “Dal punto di vista mentale è una gara che può segnare”

Massimo Ambrosini , presente all’Allianz Stadium di Torino per il big match tra Juventus e Milan , ha commentato l’importanza cruciale della sfida tra bianconeri e rossoneri, soprattutto in chiave qualificazione alla prossima Champions League. Ecco, di seguito, le sue parole:

"Dal punto di vista mentale è una gara che può segnare. Il tempo per recuperare una sconfitta ci sarebbe. Ma diventa determinante per il periodo che le due squadre stanno affrontando. Sicuramente per il Milan ma anche per la Juventus".