«Ci aspettavamo questa partita, sapevamo che loro avrebbero aspettato chiusi e compatti. Credo che abbiamo cercato fino alla fine di fare gol. Modric? Abbiamo preso una botta, ho chiesto scusa ma era uno scontro di testa. Ha detto che ho la testa dura (ride, ndr). Ma complimenti a lui per il campione che è. Cosa manca per il quarto posto? Vincere le partite, dipende da noi».