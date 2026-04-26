Manuel Locatelli, giocatore bianconero, ha parlato a ‘DAZN’ al termine di Milan-Juventus, partita della 34^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
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MILAN-JUVENTUS
Juventus, Locatelli dopo il Milan: “Modric? Abbiamo preso una botta, ho chiesto scusa”
Giocatore giocatore, giocatore rossonero/bianconero, ha parlato a ‘DAZN’ al termine di Milan-Juventus, partita della 34^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di San Siro, a Milano
«Ci aspettavamo questa partita, sapevamo che loro avrebbero aspettato chiusi e compatti. Credo che abbiamo cercato fino alla fine di fare gol. Modric? Abbiamo preso una botta, ho chiesto scusa ma era uno scontro di testa. Ha detto che ho la testa dura (ride, ndr). Ma complimenti a lui per il campione che è. Cosa manca per il quarto posto? Vincere le partite, dipende da noi».
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