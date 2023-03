Juventus, Inchiesta Prisma: udienza rinviata al prossimo 10 maggio | News

Tra le notizie più importanti di giornata che riguarda la Serie A c'è sicuramente quella relativa alla Juventus e all'Inchiesta Prisma. Come annunciato dal Pm Marco Gianoglio, uno dei titolari dell'Inchiesta Prisma, l'udienza al tribunale di Torino è stata rinviata al 10 maggio, come deciso dal GUP Picco. Tale decisione è stata presa dopo la richiesta da parte di alcune parti civili che si sono costituite non solo contro le persone fisiche ma anche contro la società bianconera. Gioca in Russia e piace al Milan: occhi sul nuovo Kvara.