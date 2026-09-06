Le dichiarazioni a fine partita al 'Allianz Stadium': i rossoneri di Amorim erano reduci dal successo contro il Venezia. I bianconeri avevano battuto il Parma
Milan, Cardinale a Milanello: "Pronti per la Juventus" | Video PM
Finito il secondo tempo di Juventus-Milan, partita valida per la 3^ giornata del campionato di Serie A 2026-2027 che si è giocata al 'Allianz Stadium' a Torino. Pochi minuti dopo il triplice fischio dell'arbitro Maurizio Mariani, ha parlato a 'DAZN' giocatore giocatore, giocatore bianconero/rossonero.
Juventus-Milan, il commento di Conceição
"Durante i 90 minuti meritavamo di vincere. Cosa ha fatto il Milan oltre al gol? Niente. Buono non perdere perché abbiamo rischiato, ma ora dobbiamo continuare a lavorare perché la strada è ancora lunga. Palo? Il calcio è così, se la palla fosse entrata mi avreste dato del bomber".
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