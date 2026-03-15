Gustav Isaksen, giocatore biancoceleste, ha parlato a 'DAZN' al termine di Lazio-Milan, partita della 29^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Olimpico' di Roma. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
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PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Isaksen post Lazio-Milan: “Atmosfera incredibile, era bellissimo oggi”
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Isaksen post Lazio-Milan: “Atmosfera incredibile, era bellissimo oggi”
Gustav Isaksen, giocatore biancoceleste, ha parlato a 'DAZN' al termine di Lazio-Milan, partita della 29^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Olimpico' di Roma
“Ci voleva davvero. Un’atmosfera incredibile, ci era mancata. Era bellissimo oggi”.
A fine partita tutto lo staff ti ha festeggiato:
“Sono tutti bravi ragazzi, sono grandi persone. Oggi era per loro e anche per i tifosi”.
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