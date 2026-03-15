Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Isaksen post Lazio-Milan: “Atmosfera incredibile, era bellissimo oggi”

LAZIO-MILAN

Isaksen post Lazio-Milan: “Atmosfera incredibile, era bellissimo oggi”

Isaksen post Lazio-Milan: “Atmosfera incredibile, era bellissimo oggi” - immagine 1
Gustav Isaksen, giocatore biancoceleste, ha parlato a 'DAZN' al termine di Lazio-Milan, partita della 29^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Olimpico' di Roma
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Gustav Isaksen, giocatore biancoceleste, ha parlato a 'DAZN' al termine di Lazio-Milan, partita della 29^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Olimpico' di Roma. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

“Ci voleva davvero. Un’atmosfera incredibile, ci era mancata. Era bellissimo oggi”.

A fine partita tutto lo staff ti ha festeggiato:

“Sono tutti bravi ragazzi, sono grandi persone. Oggi era per loro e anche per i tifosi”.

LEGGI ANCHE: Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>

Leggi anche
Lazio, Gila al termine della sfida contro il Milan: “Bellissima vittoria oggi”
Risultati Serie A, Lazio-Milan 1-0: tabellino e marcatori | News

© RIPRODUZIONE RISERVATA