Isaksen post Lazio-Milan: “Atmosfera incredibile, era bellissimo oggi”

Gustav Isaksen, giocatore biancoceleste, ha parlato a 'DAZN' al termine di Lazio-Milan, partita della 29^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Olimpico' di Roma

Gustav Isaksen , giocatore biancoceleste, ha parlato a 'DAZN' al termine di Lazio-Milan , partita della 29^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Olimpico' di Roma . Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

“Ci voleva davvero. Un’atmosfera incredibile, ci era mancata. Era bellissimo oggi”.

A fine partita tutto lo staff ti ha festeggiato:

“Sono tutti bravi ragazzi, sono grandi persone. Oggi era per loro e anche per i tifosi”.