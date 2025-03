Inter, ansia per Dumfries: probabile lungo stop, a rischio il derby col Milan

in casa nerazzurra c’è preoccupazione per le condizioni di Denzel Dumfries: probabile stop di un mese e derby col Milan a rischio

La vittoria contro l’ Atalanta ha dato ulteriore slancio all’ Inter , ma in casa nerazzurra c’è preoccupazione per le condizioni di Denzel Dumfries . Il laterale olandese è stato costretto ad abbandonare il campo al Gewiss Stadium a causa di un problema muscolare e non risponderà alla convocazione della sua nazionale.

Attesa per gli esami, ipotesi stop di un mese

Nelle prossime ore, Dumfries si sottoporrà agli esami strumentali per valutare l’entità dell’infortunio. Secondo quanto riportato da SportMediaset, l’ex PSV Eindhoven potrebbe restare fuori per tre o quattro settimane, il che metterebbe seriamente in dubbio la sua presenza per l’andata della semifinale di Coppa Italia contro il Milan, in programma il 2 aprile.