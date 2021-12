Genoa-Milan 0-3 al 90′: Messias, giocate da campione | Serie A News

È terminata Genoa-Milan, partita del 15° turno della Serie A 2021-2022. Ecco com'è andata la gara dei rossoneri di Stefano Pioli a Marassi

Dopo il primo tempo, terminato 0-2 per i rossoneri grazie ai gol di Zlatan Ibrahimović (10') e Junior Messias (46'), il Milan sfiora subito il terzo gol sull'asse Brahim Díaz-Ibrahimović: l'attaccante svedese gira di sinistro in porta, ma la sua conclusione è troppo debole e non coglie impreparato Salvatore Sirigu.