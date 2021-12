Genoa-Milan 0-2 al 45′: gol di Ibra e Messias. Kjaer out | Serie A News

È terminato il primo tempo di Genoa-Milan, partita della 15^ giornata della Serie A 2021-2022. Ecco come sono andati i primi 45' dei rossoneri

Daniele Triolo

È terminato il primo tempo di Genoa-Milan, partita della 15^ giornata della Serie A 2021-2022. Ecco come sono andati i primi 45' di gioco dei rossoneri di Stefano Pioli.

Pronti-via e Andrea Cambiaso va al tiro per il Genoa: il tiro del laterale mancino rossoblu sfiora la traversa. Sfortunatissimo Simon Kjær, che al 5' abbandona per il campo per un infortunio al ginocchio sinistro che, a prima vista, sembra essere abbastanza serio. Al 7' ci prova da fuori Zlatan Ibrahimović: conclusione di poco fuori.

Sono, però, le prove generali del gol rossonero, che arriva al 10': punizione, dolce e precisa, di Ibra nell'angolo basso alla sinistra di Salvatore Sirigu e Diavolo in vantaggio. Un minuto più tardi è ancora Zlatan che, su assist di Theo Hernández, svirgola a pochi passi dalla porta rossoblu una palla che avrebbe meritato miglior sorte.

Sempre Ibra, stavolta su assist di Junior Messias al 17', va vicino al gol: il tiro dell'attaccante svedese, con il corpo indietro, però, termina alto sulla traversa della porta del Genoa. Milan in palla, in partita, propositivo. In particolare sul versante destro, quello occupato dal brasiliano e da Pierre Kalulu.

Piano piano, però, il Genoa esce alla distanza, e, alzando la linea della difesa, si fa più grintoso. Per il Diavolo la partita diventa di più difficile interpretazione. Le occasioni da gol, da una parte e dall'altra, latitano per una ventina di minuti, ma c'è la sensazione che qualcosa possa cambiare quando, al 36', Brahim Díaz tenta una penetrazione nel cuore della difesa del Genoa. Sirigu e Cambiaso evitano problemi.

Al 38' sinistro di interno di Messias, para senza problemi, centralmente Sirigu. Al 42' funambolica azione di Brahim Díaz che si fa 25 metri palla al piede prima di scaricare un destro che termina di poco alto sulla traversa della porta di Sirigu. Nel primo minuto di recupero del primo tempo, poi, il Milan perviene al raddoppio. Azione sull'asse Ibra-Brahim-Rade Krunić: sul tiro del bosniaco, ribattuto, arriva di testa Messias e fa 0-2.

Si va al riposo lungo con il Diavolo avanti di due reti in casa del Genoa. Nella ripresa, ora, occorrerà essere ancora più attenti in difesa e cinici in avanti per portare a casa i tre punti. Segui qui il secondo tempo del LIVE testuale di Genoa-Milan >>>