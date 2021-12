Risultati Serie A – Genoa-Milan 0-3: tabellino e marcatori | News

Il tabellino completo di Genoa-Milan, partita della 15^ giornata della Serie A 2021-2022. Ecco quanto è successo nel match di 'Marassi'

Tutto facile per il Milan di Stefano Pioli che, dopo due sconfitte consecutive in Serie A, torna a vincere. Lo fa in casa del Genoa e lo fa bene. Un netto 3-0 per il Diavolo, aperto da un calcio di punizione di Zlatan Ibrahimović al 10'. Tra la fine del primo tempo e il primo quarto d'ora della ripresa, poi, è salito in cattedra Junior Messias. Il quale, dapprima ha segnato di testa beffando Salvatore Sirigu. Poi, con un sinistro chirurgico su assist di Brahim Díaz, l'ex Crotone si preso definitivamente la scena dinanzi Andriy Shevchenko. Il tabellino completo di Genoa-Milan 0-3 a 'Marassi'.