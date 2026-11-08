Milan in partenza per il Genoa: foto e autografi prima della partenza | Video

Il Genoa ha completato la preparazione in vista della sfida contro il Milan, in programma oggi alle ore 15:00 presso lo stadio Luigi Ferraris. I rossoblu hanno svolto l'ultimo allenamento al centro sportivo Signorini prima di raggiungere la sede del ritiro per limare gli ultimi dettagli in vista di una gara molto attesa. L'atmosfera a Marassi, infatti, si preannuncia caldissima: sono previsti oltre 30.500 spettatori sugli spalti.

Genoa, le ultime

Come comunicato dal club rossoblù, la rifinitura della vigilia di ieri è stata dedicata al perfezionamento dei movimenti, alla cura delle due fasi di gioco e alle situazioni con palla inattiva. La seduta si è poi conclusa con una partitella di collaudo, stata utile per verificare le ultime indicazioni tattiche date da De Rossi.

Le risposte arrivate sono state positive: il tecnico, inoltre, potrà contare sull'intero gruppo, un recupero importante per l'allenatore che avrà a disposizione diverse soluzioni per affrontare un Milan chiamato a reagire dopo la sconfitta in Europa League.

Non mancherà nemmeno la vicinanza della proprietà: dopo aver raggiunto il ritiro nella serata di ieri, la squadra riceverà nella mattinata di oggi la visita del presidente Dan Sucu, intenzionato a far sentire il proprio sostegno prima della partenza in vista dello stadio.