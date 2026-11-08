Amorim vuole una reazione: il piano per sbloccare Ramos e la speranza sugli infortuni

Il Milan contro il Genoa deve ripartire dopo il brutto ko in Europa League contro il Ferencváros: come riportato da "Il Corriere dello Sport" durante queste 48 ore Amorim ha cercato di analizzare tutti gli errori commessi in Europa e oggi si aspetta una reazione dalla sua squadra. Il tecnico ha insistito soprattutto sull’atteggiamento di alcuni giocatori, e ha chiesto una reazione immediata per non vanificare del tutto la vittoria nel derby contro l'Inter. L’obiettivo è andare alla sosta con una vittoria per rasserenare l'ambiente e lavorare al meglio al rientro in campo.

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Emergenza infortuni e assenze nel Milan

Saelemaekers,

Gabbia,

Chukwueze,

Loftus-Cheek,

Filippo Terracciano;

Tomori.

Contro il Grifone: fuori anche Pavlović per delle coliche, l'allenatore del Milan dovrà fare a meno del difensore serbo e anche di:

Secondo il quotidiano la speranza del Milan sarebbe quella di rivedere qualche giocatore recuperato dopo la sosta, per poi rinforzarsi a gennaio.

La questione Ramos e gli obiettivi di classifica

Le scelte tattiche di Amorim per il Genoa

Ultimo passaggio la: l'attaccante rossonero sta faticando e. Chiaro che questa: la squadra di Amorim non può sbagliare anche perché c'è un interessante Inter-Como che il Diavolo potrebbe sfruttare per avvicinarsi in classifica.e ci si aspetta un apporto diverso in fase offensiva dalla prima punta portoghese. Mentre il ko di Pavlović costringe Amorim anon come terzino sinistro (dove ha giocato molto bene nel derby), ma come, dove ha avuto alcune difficoltà contro il Ferencváros.