Amorim vuole una reazione: il piano per sbloccare Ramos e la speranza sugli infortuni

Scelte obbligate per Amorim per Genoa-Milan: ben 7 fuori per infortunio. Ecco come cambia la formazione rossonera e il piano tattico per sbloccare Ramos
Milan in partenza per il Genoa: foto e autografi prima della partenza | Video
Il Milan contro il Genoa deve ripartire dopo il brutto ko in Europa League contro il Ferencváros: come riportato da "Il Corriere dello Sport" durante queste 48 ore Amorim ha cercato di analizzare tutti gli errori commessi in Europa e oggi si aspetta una reazione dalla sua squadra. Il tecnico ha insistito soprattutto sull’atteggiamento di alcuni giocatori, e ha chiesto una reazione immediata per non vanificare del tutto la vittoria nel derby contro l'Inter. L’obiettivo è andare alla sosta con una vittoria per rasserenare l'ambiente e lavorare al meglio al rientro in campo.
Emergenza infortuni e assenze nel MilanContro il Grifone Amorim avrà tante assenze: fuori anche Pavlović per delle coliche, l'allenatore del Milan dovrà fare a meno del difensore serbo e anche di:
- Saelemaekers,
- Gabbia,
- Chukwueze,
- Loftus-Cheek,
- Filippo Terracciano;
- Tomori.
Secondo il quotidiano la speranza del Milan sarebbe quella di rivedere qualche giocatore recuperato dopo la sosta, per poi rinforzarsi a gennaio.
La questione Ramos e gli obiettivi di classificaUltimo passaggio la questione Ramos: l'attaccante rossonero sta faticando e Amorim vorrebbe maggiore partecipazione dei giocatori offensivi per aiutarlo a sbloccarsi. Chiaro che questa gara contro il Genoa è davvero fondamentale per i rossoneri: la squadra di Amorim non può sbagliare anche perché c'è un interessante Inter-Como che il Diavolo potrebbe sfruttare per avvicinarsi in classifica.
Le scelte tattiche di Amorim per il GenoaRamos dovrebbe partire di nuovo da titolare e ci si aspetta un apporto diverso in fase offensiva dalla prima punta portoghese. Mentre il ko di Pavlović costringe Amorim a puntare su Diawara non come terzino sinistro (dove ha giocato molto bene nel derby), ma come centrale di difesa, dove ha avuto alcune difficoltà contro il Ferencváros.
© RIPRODUZIONE RISERVATA