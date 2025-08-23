Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Genoa-Lecce, le formazioni ufficiali: subito l’ex Milan Camarda titolare

ULTIME MILAN NEWS

Genoa-Lecce, le formazioni ufficiali: subito l’ex Milan Camarda titolare

Genoa-Lecce, le formazioni ufficiali: subito l'ex Milan Camarda titolare
Francesco Camarda, attaccante di proprietà del Milan, partirà subito titolare nella sfida Genoa-Lecce, che apre la Serie A 2025/2026
Fabio Barera
Fabio Barera Redattore 

Sono da poco ufficiali le formazioni di Genoa-Lecce, match che apre la Serie A 2025/2026 alle ore 18:30 e Francesco Camarda, attaccante di proprietà del Milan, partirà subito titolare in casa giallorossa. Ecco, dunque, le scelte dei due allenatori.

Formazioni Ufficiali Genoa-Lecce: l'ex Milan Camarda subito nella mischia

—  

GENOA (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Marcandalli, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Carboni, Stanciu, Gronbaek; Colombo. Allenatore: Patrick Vieira.

LEGGI ANCHE

LECCE (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Berisha, Ramadani; Tete Morente, Camarda, Banda. Allenatore: Eusebio Di Francesco.

LEGGI ANCHE: Milan, Demiral perfetto per la difesa di Allegri? Ecco i suoi numeri in Arabia

Lo stesso Francesco Camarda si era presentato così in conferenza stampa: "Riesco ad adattarmi ai ritmi in poco tempo. Il passaggio dal settore giovanile al Milan Futuro e alla Serie A è stato un bel salto, ci è voluto un po' di tempo per adeguarmi ai tempi. La Serie C è un campionato difficile, c'è tanto contatto fisico. A livello tecnico la Serie A è un altro livello, ma la C a livello fisico è più difficile, ci sono meno spazi e meno possibilità di mettersi in mostra. Il segreto per adeguarsi al ritmo quest'anno sarà l'allenamento, anche contro giocatori come Baschirotto e Gaspar che fisicamente sono devastanti. Questa cosa mi aiuterà tanto. Lo scorso anno con il Milan mi allenavo contro giocatori come Gabbia e Tomori, devi alzare il ritmo e il livello. In allenamento migliori e in partita metti in atto quello che impari".

Leggi i
commenti
Stagione: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA